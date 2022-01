Cracco, bufera sulla pizza da 29 euro: "La crisi?", "Se vi rode non andateci"

Cracco, la pizza da 29 euro (di nuovo) nel mirino della polemica: ma i social si dividono

La pizza di Carlo Cracco torna al centro delle polemiche. Ancora una volta gli utenti social puntano il dito sul prezzo per niente modico di 29 euro, l'aspetto e l'impasto della pizza che sfidano l'iconica tradizione napoletana.

Ad accendere la miccia sulla "pizza dello scandalo", quella servita nel ristorante di Cracco a Milano, in Galleria Vittorio Emanuele, è l'ennesimo scontrino postato ieri su Twitter: "Pizza margherita + acqua = 29 euro".

La mia amica è andata da Cracco a Milano ...

Le reazioni della rete però non sono unanimi. Molti osservano che i prezzi del menu di Cracco sono esposti, e che quindi chi siede a tavola da lui sa che cosa aspettarsi per il proprio portafogli. C’è poi chi suggerisce con ironia “fossi in lui venderei direttamente lo scontrino a 29 euro” visto che ormai “è diventato tipo la monetina nella fontana di Trevi o la mano nella Bocca della verità: se vieni a Milano non puoi non farti la foto con lo scontrino”.

Un altro tweet sdrammatizza, “a Zurigo la pizza a 20 franchi la paghiamo da asporto dallo speedypizza di turno”. Poi c’è la fazione seria, quella dei puristi, che criticano la pizza di Cracco perché troppo diversa per aspetto e gusto, e che dunque non sarebbe degna di essere chiamata così, confonde e insulta la ‘vera pizza’, proclamata dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Cracco, polemiche sulla pizza da 29 euro. In campo anche gli chef

La platea dei commentatori si allarga anche ai colleghi dell'ex giudice di MasterChef. Dal noto pizzaiolo Gino Sorbillo che fin da subito aveva ‘assolto’ la nordica margherita a Errico Porzio, altro pizzaiolo napoletano che un paio di giorni fa ha postato un video sui social (3 milioni e mezzo di visualizzazioni) raccontando la sua ‘missione’, assaggiare la pizza di Cracco “abbandonando qualsiasi pregiudizio e consapevole di non gustare la classica pizza”.

E ancora, lo chef Rubio che ha rilanciato il tweet commentando: "Mio figlio è andato alla manifestazione ed è stato preso a manganellate dalle guardie… cazzo c’annate a fa da Cracco se poi rosicate. Sotto casa l’amica tua la pagava 2,50 €. Tutto ve deve levà limortaccivostra".

