Cristina Scuccia, prima esibizione senza velo: "Sono sexy, ho osato"- VIDEO

Verissimo, Cristina Scuccia ha presentato a Silvia Toffanin il suo nuovo singolo: "La felicità ha una direzione"

L’ex suor Cristina, ospite per la terza volta in questa stagione nel salotto di Silvia Toffanin, ha assicurato di vivere ancora a Madrid, di essere pronta a dedicarsi solo alla sua musica e di non avere alcuna relazione amorosa in corso. È lei, forse, che al momento allontana tutti. Nessuno spoiler sull’Isola dei Famosi. Silvia le ha detto che si sarebbero riviste per un altro progetto, ma lei ha sviato. Sarà nel reality?

Cristina Scuccia fino a qualche tempo fa era suor Cristina, la religiosa diventata famosa grazie a The Voice. Nel talent di Rai3 con il velo, Cristina aveva vinto. Poi la decisione che le ha cambiato la vita, di nuovo: abbandonare la tonaca. È arrivata nel salotto di Silvia Toffanin per presentare il suo nuovo singolo “La felicità è una direzione”. Body bianco con trasparenze e pantalone largo. Con lei due ballerini pronti ad affiancarla durante l'esibizione.