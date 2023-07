Da Copenaghen a Tallinn, in crociera alla scoperta delle capitali del Nord Ue

Viaggio in crociera nel Nord Europa, dalla Danimarca alla Svezia: tutto quello che c'è da sapere

Un viaggio in crociera non è soltanto una vacanza, ma una vera e propria esperienza densa di emozioni. Arrivare in una città dal mare non è la stessa cosa che raggiungerla da un anonimo aeroporto. Arrivare dal mare è più intimo e affascinante. Gli usi e costumi, le tradizioni, le architetture tipiche di una nazione si cominciano a raccontare molto prima di scendere a terra.

In crociera il viaggiatore arricchisce la propria esperienza confrontandosi con persone di 30 o 40 nazionalità diverse. Sì perché la crociera è un vero e proprio mondo multiculturale. Forse è anche per questi motivi che attira ogni fascia di età. “Il crocierista oggi è stato sostituito dal vacanziere”, spiega il managing director Italia di Msc Crociere, Leonardo Massa, figura di spicco del panorama crocieristico internazionale che di recente ha assunto anche la responsabilità del mercato italiano del brand di lusso Explora Journeys dando vita a sinergie ancora più efficaci a vantaggio degli operatori turistici.

Msc Crociere ha previsto quest’anno di raggiungere i 4 milioni di passeggeri in Italia e di arrivare all’impatto zero entro il 2050. La più recente ammiraglia, MSC Euribia, è la nave da crociera più efficiente al mondo dal punto di vista energetico: ha realizzato una novità assoluta nel settore, salpando dalla Francia alla Danimarca e dimostrando la possibilità di viaggiare a zero emissioni nette di gas serra grazie all'uso di bio-GNL rinnovabile.