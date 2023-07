Spiagge più instagrammate d’Europa, l'Italia è in vetta. La top 20 delle mete

Vacanze estive, le spiagge più instagrammate in Europa: la top 20

L’estate è esplosa e con essa la voglia di godersi il sole e il mare per le proprie vacanze estive. Ma quali sono le spiagge migliori da visitare? E soprattutto, quali sono le più "instagrammabili"?

Una ricerca di Weloveholidays, compagnia di viaggi online, è andata "a caccia" di quelle più instagrammate d’Europa, analizzando il numero di hashtag sul social di foto per eccellenza.

La Top 20 delle mete in classifica su Instagram potrebbe essere un ottimo spunto per chi è ancora indeciso su dove programmare le proprie ferie al mare. E postare parte della nostra vacanza sui social è ormai diventato un must!

Leggi anche: Record di sentiment positivo per le vacanze in Italia

Ebbene sì. In cima alla lista ci sono ben due spiagge italiane, che conquistano - rispettivamente - il primo e il secondo posto: Positano, sulla Costiera Amalfitana e le Cinque Terre; entrambe infatti vantano circa due milioni e mezzo di hashtag. Chiude il podio la spiaggia spagnola di Sitges, che già scende di un milione di hashtag rispetto a quelle nostrane. Per l’Italia rientrano nella top 20 anche Polignano a mare (7°) e San Vito lo Capo (16°).