Dominanza Digitale. Storytelling: fondamenti del business per le imprese

Dominanza Digitale: ogni storia è diversa e necessità di percorsi personalizzati. Creare contenuti da immettere sul web non basta per avere successo. Lo sottolinea il manager Jacopo Nicoletti, socio fondatore di Dominanza Digitale, società di esperti in digitale. Ad oggi è impellente la necessità di essere presenti nel mondo digitale, considerata la mole considerevole di contenuti condivisi ogni giorno. Non basta più intrattenere; diventa indispensabile coinvolgere. "Quando inizi a condividere con gli utenti i tuoi servizi, prodotti o semplicemente i tuoi pensieri" - afferma Amira Abd El, manager del Team di Dominanza Digitale - "poni le fondamenta di una relazione che, se andrà avanti, si baserà sull’interesse e sulla fiducia".

Storytelling: fondamenti del business

Amira Abd El

Informare attraverso i principali canali social è diventato oggetto di responsabilità; il fine è quello di creare una linea diretta che tenga legati gli utenti è fondamentale l'attività di storytelling,

Ma che cos'è lo storytelling e come può essere utile al tuo business?

"Pensate al momento in cui muore un personaggio di una fiction" - racconta la manager - "La prima reazione e di delusione, dispiacere. ecco, questo è il risultato di uno storytelling efficace. Il racconto, i valori veicolati da quel personaggio o, ancor più semplicemente, da una totale o parziale simmetria emotiva, provocano un sentimento di legame, di affezione nei confronti di quel personaggio. Allo stesso modo, è fondamentale far affezionare gli utenti al business che vengono coinvolti nei progetti. Ciò vale sia nel business to consumer che nel business to business".

Dominanza Digitale

Tra le attività di Dominanza Digitale - società leader in performance marketing per aziende e privati nata nel 2015, con sede a Milano, Roma e Napoli - vi è anche una branca legata alla creatività, diretta dall'area management. Creare semplicemente un contenuto fruibile on line produce un beneficio effimero, dicono da Dominanza. Realizzare una serie di contenuti che abbiano uno storytelling crea engagement e fidelizzazione. Le storie ci ispirano, ci affascinano e ci spingono all'azione. Non bisogna fare l'errore di pensare che gli utenti non vogliono sentire la storia che c'è dietro ad un prodotto di un determinato business. .

"Oggi, più che mai" - sottolinea Amira Abd El - "sono necessari di contenuti che veicolare possano sentimenti e benefici. E’ per tale bisogno che in Dominanza Digitale vengono creati percorsi su misura per ogni business: perché la storia di ogni cliente è diversa e richiede strategie di comunicazione ad hoc. Tante voci del team unite per raccontare un'unica storia: la tua storia"

Mattia Cozzetto

"Il digitale ci ha permesso di comunicare giornalmente con i nostri utenti" - conclude Mattia Cozzetto, CEO di Dominanza Digitale - "Non era mai stato possibile avere un contatto diretto e quotidiano con clienti o potenziali. Ecco perché le aziende devono garantirsi un programma di comunicazione personalizzato per raccontare l'anima dell'azienda e, allo stesso modo, per riuscire a stabilire un contatto diretto e continuativo con gli utenti. Lo storytelling aiuta il marketing ad ottenere risultati concreti. Grazie al lavoro di Amira Abd El e di tutto il Team diretto da Jacopo Nicoletti siamo riusciti a generare risultati incredibili per i nostri clienti, grazie anche allo storytelling e grazie al fatto che ogni azienda è riuscita ad intraprendere il cammino adeguato e coerente con il suo posizionamento".