Eddy Martens si confessa sull'ex moglie Antonella Clerici: "Ho la nausea"

Eddy Martens racconta la fine del matrimonio con Antonella Clerici: "Ho la nausea al solo ricordo"

Eddy Martens ha rivelato un retroscena sull’ex moglie Antonella Clerici. Il ballerino originario del Congo ha incontrato la conduttrice nel 2006 durante una vacanza in Marocco. Di 13 anni più giovane di lei, tre anni dopo è nata la loro unica figlia Maelle. La loro storia finisce però nel 2016, probabilmente a causa della troppa attenzione mediatica. “Quando Antonella ha scelto me e io lei, non era un gioco. Abbiamo fatto una figlia che amo ma si litigava e basta, non c’era mai il compromesso. Ok, ero il ragazzo di colore più giovane che voleva lavorare, e quindi? Dov’è il problema? Serviva del tempo, servivano le parole”, aveva dichiarato Eddy a Chi.

A seguito della separazione, si è molto parlato di un possibile tradimento da parte della Clerici con il chirurgo ortopedico Adolfo Panfili ma non è tanto questo che ha infastidito Eddy della sua esperienza nel nostro Paese: "Una parte degli italiani mi ha offeso, deriso e umiliato. Quando Antonella ha svelato il nostro amore, sono stato bersaglio di critiche indegne al limite del razzismo. Quando Antonella mi ha portato a lavorare con lei in tv, sapendo che ce l’avrei fatta, ho subito un linciaggio mai visto. Ho la nausea al solo ricordo". Oggi Eddy ha iniziato una nuova vita in Belgio con Carmen Carrasco.