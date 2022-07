Edgar Núñez, lo chef silura la Ferragni messicana: "Influencer scrocconi"

Edgar Núñez vs influencer, cena gratis in cambio di visibilità: scoppia il caso su Twitter

Edgar Núñez nella bufera social per aver rifiutato di farsi “pagare in visibilità” da una content creator, o meglio conosciuta come influencer.

Lo chef messicano, proprietario di diversi ristoranti tra cui il pluripremiato “Sud777” si è visto arrivare nella posta di Twitter questo messaggio: “Ciao come stai? Il tuo ristorante è semplicemente spettacolare! Sarò in Messico alla fine del mese con il mio ragazzo, e mi piacerebbe sapere se è possibile effettuare uno scambio pubblicitario, dove consiglio e mostro i vostri servizi sul mio Instagram in cambio di un pasto per due. Sarebbe un onore per me lavorare con te”.

Y en mi gustada sección; “gorrones internacionales” les dejo a Manuela 😂 #BuenasTardesATodos ( con una cuarta parte de mis seguidores ) pic.twitter.com/vbMjzLLZSl — édgar núñez i magaña  (@EdgarNunezM) June 18, 2022

Il cuoco ha risposto nell'immediato con una "grassa" risata, seguita da un tweet al vetriolo dove definisce la ragazza una "scroccona internazionale" deridendo il fatto che la proposta sia arrivata da un utente con un quarto dei suoi followers. Immediate poi le scuse di lei: "Molti creatori di contenuti ci pagano per pubblicizzare i loro servizi. Se ho offeso lo chef con la mia richiesta, mi scuso”.