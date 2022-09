Elisa Di Francisca, anniversario di nozze a Ischia. Le foto da sogno

Elisa Di Francisca, anniversario di nozze a Ischia. Le foto

Elisa Di Francisca festeggia con Ivan Villa i 3 anni di matrimonio a Ischia. L'ex schermitrice e due volte campionessa olimpica di fioretto (individuale e a squadre nei Giochi di Londra 2012) posta alcune foto assieme al marito.

“Tre anni felici di matrimonio e due bimbi frutto del nostro amore, Ettore e Brando”, ha scritto Elisa Di Francisca, “Il 4 settembre è stato per noi il primo anniversario festeggiato sull’isola di Ischia dove ci siamo sposati. Un pomeriggio di relax come due piccioncini nella Spa dell'Hotel Terme Manzi a Casamicciola, massaggio romantico per due e poi cena al ristorante dell'albergo Il Mosaico. Un’accoglienza super da parte di tutto lo staff; il Manzi è stato chiuso per due anni ma finalmente da quest'estate ha riaperto i battenti uno degli alberghi più antichi dell’isola".