Elodie, dai quartieri di Roma alla terza media: il racconto dell'infanzia

Elodie, dall'infanzia tormentata all'amore per Iannone. Il racconto

Elodie riavvolge il nastro della sua infanzia, toccando il cuore dei suoi fan e follower. Siamo in pieni anni '90, quando Elodie viveva con la famiglia al Quartaccio, uno dei quartieri più difficili di Roma, ma allo stesso tempo una "scuola di vita" che l'ha fatta crescere prima del tempo. La cantante ha avuto un'infanzia tormentata, segnata dai complicati rapporti tra i genitori, la mamma una ex modella e cubista, francese creola, originaria della Guadalupa, il papà un artista di strada italiano, che si sono separati quando lei e sua sorella Fey erano piccole.

La cantante romana, in occasione di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2020, in alcuni passaggi raccontava riferendosi alla famiglia, nello specifico al rapporto con i genitori e al 'difficile quartiere' dove viveva: "Erano persone che stavano molto male. Assieme a tutta una serie di rotture pratiche: tornavo a casa e non c’era l’acqua calda, non riuscivo a studiare, provavo a proteggere mia sorella che ha tre anni meno di me: cercavo di non farle capire quanto andassero male le cose. Una situazione che mi creava un nervoso, una rabbia enorme, ma che non mi ha mai fatto sentire una sconfitta".

Elodie al Corriere sottolineava: "Potrei fare un film dai miei otto anni ai 23, con tutti i personaggi della mia vita: anche solo sul pianerottolo c’erano spacciatori, gente sessualmente promiscua, alcolizzati, la mia famiglia che non era quella del Mulino bianco. Ma tutto il quartiere aveva volti parecchio coloriti: osservandoli è come se avessi studiato, ho amato tante di quelle persone. Mi hanno dato la possibilità di vedere le vita con serenità: tutte le cose si risolvono e anche quando soffri è una fortuna, perché stai vivendo". Sempre al quotidiano di via Solferino, la cantante romana rimarcava: "I miei genitori non sono mai andati a parlare con un professore. Io ho la terza media e per dirlo ci ho messo anni: mi vergognavo come una ladra".

Ora Elodie è una donna in carriera e ha una vita piena d'amore da quando si è legata sentimentalmente al campione di moto GP Andrea Iannone. La cantante ora si gode il successo della sua ultima fatica sanremese e del nuovo disco "Ok. Respira".