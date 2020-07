Extrabio Campania 2020. Coldiretti, l'eccellenza all'insegna delle donne

Si tinge di rosa di Extrabio 2020, il premio dedicato agli oli extravergine biologici organizzato dalla Regione Campania in collaborazione con la Camera di commercio di Napoli e Coldiretti Campania. Un premio che quest'anno per Coldiretti si tinge di rosa grazie al forte protagonismo delle donne. Anzitutto a rappresentare la principale organizzazione agricola è stata Valentina Stinga, responsabile di Coldiretti Donne Impresa Campania. A ritirare uno dei primi premi vincitori è stata Claudia Sorbo, dell'azienda agricola Villa Sorbo di Galluccio (Caserta) e delegata regionale di Coldiretti Giovani Impresa Campania.

Infine l'annuale premio speciale "Biolabel", assegnato da Coldiretti Campania alla migliore etichetta, è stato ritirato da Alessandra de Martini dell'azienda agricola de Martini di Fragneto l'Abate (Benevento). A rappresentare l’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania la dirigente Brunella Mercadante, mentre la Camera di Commercio di Napoli ha partecipato con il vicepresidente Fabrizio Luongo, alla guida dell’Azienda speciale Unica Si Impresa. La giuria degli assaggiatori è stata guidata da Maria Luisa Ambrosino, capo panel della Camera di commercio di Napoli.

“Extrabio si distingue tra i tanti riconoscimenti per la valorizzazione dell’eccellenza e della qualità. Il nostro laboratorio chimico ha potuto appurare come ogni olio campano abbia diversità organolettiche diverse ed apprezzabili l’uno dall’altra e di qualità eccellente”, ha sottolineato Luongo. “Valorizzare queste produzioni consente di incentivare non solo l’economia locale ma anche l’agricoltura e la sostenibilità ambientale, cosa non da poco. La Camera di commercio guarda con particolare attenzione a questo comparto di nicchia che ha grandi potenzialità, come non manca mai di rilevare il presidente Ciro Fiola parlando del Made in Campania”.

Elenco delle aziende premiate

Categoria Fruttato Leggero. Primo classificato: Villa Sorbo, Galluccio (Ce)

Categoria Fruttato Medio Primo classificato: Tenuta Romano, Ponte (Bn)

Categoria Fruttato Intenso Primo classificato: FAM, Venticano (Av)

Premi provinciali Provincia di Napoli: Le Tore, Massa Lubrense Provincia di Avellino: Case d’Alto, Grottaminarda Provincia di Benevento: Torre a Oriente, Torrecuso Provincia di Caserta: La Pianurella, Capua Provincia di Salerno: Pietrabianca, Casalvelino

Premio Biolabel Augusto de Martini, Fragneto l’Abate (Bn)