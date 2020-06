Fase 3, riaperture terme e spa private. I modelli di ripartenza post covid-19 dei centri benessere.

“Isole del benessere” a bordo piscina, pranzo e aperitivo serviti direttamente sotto l’ombrellone e un rigido protocollo di sanificazione di tutti gli ambienti. Sono alcune delle soluzioni adottate post lockdown dal Terme Preistoriche Resort & Spa di Montegrotto Terme (PD), una delle più importanti strutture dedicate al wellness d’Italia. In questo centro termale, che da oggi riattiva anche il reparto cure con la fangoterapia, da un paio di settimane si sta progressivamente sperimentando una nuova normalità, che comincia dalla prenotazione online, obbligatoria per accedere a tutti i servizi: dall’accesso in piscina o alla Neró Private Spa ai trattamenti viso e corpo, fino alle stanze dell’albergo, che ha riaperto lo scorso sabato 6 giugno.

LE ISOLE DEL BENESSERE - La novità più evidente è la riorganizzazione del bordo piscina, che è stato suddiviso in “isole del benessere” di 16-20metri quadrati, appositamente attrezzate per ospitare in sicurezza da una a quattro persone. Ogni isola è attrezzata con ombrellone, lettini e tavolo personale per pranzo e aperitivo, in modo da garantire agli ospiti il massimo della tranquillità. Ad essere rivoluzionato è stato anche il servizio di bar e ristorante a bordo piscina: per limitare il più possibile gli assembramenti è stato studiato un nuovo menu “prêt-à-manger”, con una selezione di insalate, bagel e poke che, una volta ordinati al bancone, vengono consegnati dallo staff direttamente all’interno dell’isola.





SICUREZZA E COMFORT – Sul piano dell’igiene, oltre alla presenza di flaconi di igienizzante in diversi punti della struttura, viene applicato un protocollo che prevede l’igienizzazione costante di tutti gli ambienti, lettini, sdraio, sedie e tavolini, sanificati dopo ogni utilizzo. “Non solo abbiamo adottato tutte le prescrizioni anti Covid-19 indicate dalle linee guida del Ministero della Salute – spiega la titolare Angela Stoppato – ma abbiamo cercato anche di sviluppare delle soluzioni “creative” come le ‘Isole del Benessere’, coordinandole con una comunicazione interna colorata e serena”.

APERIBOX – Nuova formula anche per l’happy hour, declinato in versione “Aperibox”: il venerdì e il sabato si potrà prenotare la propria postazione per gustare l’aperitivo a bordo piscina alle 19.30, immersi nel verde del grande parco del resort. Ogni aperibox comprende un drink a scelta e sei “cicchetti” scelti dallo chef.

NERÒ SPA NEW EXPERIENCE – Porte aperte anche per Neró Spa New Experience, inaugurata un anno fa: dal primo giugno è possibile prenotare sia trattamenti e massaggi che la Private Spa, uno spazio di 70mq con sauna, doccia emozionale, bagno a vapore vasca idromassaggio che viene sanificato dopo ogni utilizzo. Rimane ancora chiuso per Dpcm solo il “Percorso Acque” dell’area umida.