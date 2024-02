Fashion week Milano, Ferragni torna in pista. Ma con Fedez è ai ferri corti...

Chiara Ferragni torna a lavorare alla Fashion Week di Milano. Ma due indizi social lasciano intendere che i rapporti con Fedez non siano idilliaci...

Dopo lo stop forzato a causa dello scandalo del pandoro Balocco e dei possibili falsi follower, Chiara Ferragni si prepara a tornare in pista partecipando all'apertura della Fashion Week di Milano, in programma dal 20 al 26 febbraio. L'influencer aveva disertato la Haute Counture di gennaio ma ora sembra pronta a riprendere il suo ruolo di primo piano nel settore della moda nonostante la pioggia di polemiche non si sia ancora fermata.

La conferma della sua partecipazione alla Fashion Week arriva dai messaggi di "in bocca al lupo" ricevuti dai fan e soprattutto dalla storia su Instagram in cui Chiara Ferragni ha condiviso disegno di auguri realizzato per lei dal primogenito Leone. "Domani è un giorno importante", ha scritto l'influencer.

Nel frattempo, sebbene Chiara Ferragni e Fedez siano tornati insieme sui social network, smentendo quindi i rumor su una possibile separazione, le ultime storie dell'influencer hanno dato nuovo vigore alle voci. L'imprenditrice digitale ha infatti pubblicato una foto della sua mano illuminata dalla luce ma senza fede all'anulare. "Choose the magic", sono le parole che accompagnano l'immagine.





Non solo, Chiara Ferragni ha anche cambiato l'immagine del suo profilo passando da un quadretto familiare a una foto solo con i figli. Fedez intanto è volato a Miami con l'assistente.