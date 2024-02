Fedez vola a Miami con l'assistente: aria di crisi con Chiara Ferragni?

Ferragnez, torna la crisi: separati dentro e fuori dai social

Un anno fa, Fedez e Chiara Ferragni monopolizzavano i titoli dei giornali, dei siti web e le chiacchiere al bar, dopo il bacio del rapper con Rosa Chemical e la reazione furiosa della moglie, co-conduttrice di Sanremo 2023. Una crisi di coppia andata avanti per mesi e poi raccontata nel documentario speciale "The Ferragnez" su Prime Video. Dodici mesi dopo, i Ferragnez sono ancora protagonisti, ma questa volta la distanza siderale è il nuovo tema caldo. Lui a Miami, lei a Milano, e sui social preferiscono mostrarsi separati. Strategia o cruda realtà?

Fedez a Miami



Fedez è partito per Miami con la sua assistente, alimentando le voci su un suo possibile ritorno sulla scena musicale. Sua figlia Vittoria, in un video, gli chiede con chiara preoccupazione: "Ma torni?", segno che qualcosa non va come prima tra la coppia più discussa del web. Ma l'aria di maretta circola già da prima della partenza del rapper. Infatti già qualche settimana fa i due hanno trascorso un weekend separati. Chiara Ferragni con Leone e Vittoria era con la mamma e la sorella Valentina a Portofino. Fedez è invece rimasto a Milano per il compleanno del padre che ha quindi festeggiato senza la nuora e senza i nipoti. Perché questa scelta di separarsi e di non festeggiare il papà di Fedez, Franco Lucia, tutti insieme in famiglia? Ma la festa è solo la punta dell'iceberg di una situazione sempre più tesa. dividono il tempo con i figli in modo equo e passano sempre meno momenti insieme, specialmente quelli che solitamente condividono sui social.

Chiara Ferragni



Potrebbero essere molte le ragioni dietro questa presunta crisi. C'è chi ipotizza che la presunta distanza tra Chiara Ferragni e Fedez non sia dovuta a una crisi di coppia, ma piuttosto a una strategia di marketing, quindi la coppia avrebbe deciso di separare le proprie carriere e le narrazioni sui social per preservare il loro impero mediatico. Una distanza finalizzata a spostare l'attenzione del pubblico su altri aspetti delle loro vite e carriere, soprattutto alla luce della tempesta mediatica che ha travolto e continua a travolgere la ntoa influencer da diversi mesi, dopo il suo noto "Pandoro-gate".

Altri invece smentiscono l'ipotesi di una crisi tra i due e parlano piuttosto di una "crisi" tra Fedez e il team che affianca Chiara Ferragni, soprattutto con Fabio Maria D’Amato, figura chiave nella squadra dell'influencer. Questo perchè Fedez considera un errore il modo in cui è stato gestito tutto il turbine di accuse cadute sulla moglie, considerando non professionale il lavoro svolto dal team della moglie. Nel frattempo Fedez si gode il sole e il mare a Miami, separato dalla sua dolce metà, resta da vedere se davvero la crisi è reale tra i due, le risposte le avremo probabilmente dalla prossima stagione di "The Ferragnez".