Chi dice mamma, non s'inganna: Fedez molla il controllo della villa di Como

Fedez, il rapper non possiede immobili. Alla madre il controllo della splendida villa di Como tramite la società semplice Flv Immobiliare

Federico Leonardo Lucia, in arte “Fedez”, il rapper marito dell’influencer Chiara Ferragni attualmente sotto indagine per truffa, non possiede nemmeno un immobile, ma è proprietario in via indiretta della famosa “Villa Matilda” sul lago di Como, “instagrammata” dalla moglie la scorsa estate.

La scoperta arriva da una visura catastale aggiornata del cantante: Fedez anche se non in proprietà diretta, può comunque contare su un patrimonio di mattoni che è però controllato e gestito dall’onnipresente madre, Annamaria Berrinzaghi. La signora, infatti, risulta amministratrice della società semplice Flv Immobiliare di cui socio è la Zedef srl, la holding a monte dei business della famiglia di Fedez.

La immobiliare è stata costituita a ottobre del 2022 a Milano davanti al notaio Antonio Cuoco dalla stessa Berrinzaghi e oggi detiene al 100% sei proprietà immobiliari tutte basate a Pognana Lario, sulla sponda orientale del lago di Como, dove s’era detto che i “Ferragnez” avessero acquistato una villa nel paese peraltro situata davanti a Laglio, sponda opposta, in pratica lo specchio di Villa Oleandra, magione di George Clooney.

Le proprietà della Flv sono un magazzino di 14 metri quadrati in via Matteotti e in via Riva di Quarzano un garage di 61 mq, un altro garage di 20 mq, un magazzino di 6 mq e un altro di 35 mq nonché una villa di 10 stanze. Trattasi appunto di quella che poi i Ferragnez hanno rinominato Villa Matilda, in onore della cagnolina di casa morta a luglio scorso. Della Zedef Fedez ne ha solo il 10%, la madre il 50% e il padre Franco (che ne è amministratore unico) il restante 40%. Zedef ha un patrimonio netto di 9,7 milioni di euro e nel 2022 ha segnato un utile di quasi 4 milioni.