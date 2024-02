Amadeus e la moglie, due cuori e molte capanne: così si dividono gli immobili

Amadeus e Giovanna Civitillo, dagli eventi agli immobili: gli affari della coppia "sanremese"

Un tempo si dividevano le società, oggi si dividono (in parte) gli immobili che hanno solo a Milano. Sono Amedeo Sebastiani, in arte “Amadeus” che da domani condurrà su Rai Uno il Festival di Sanremo di cui è anche direttore artistico, e la moglie Giovanna Civitillo.

Da una visura catastale aggiornata oggi il noto conduttore è proprietario per 99 centesimi di un’abitazione di tre stanze in via Filelfo nel capoluogo lombardo dotata di un garage e a Milano possiede per intero una casa di 9,5 stanze in via Giovanni Prati con un garage di 24 mq. La consorte ha quel solo centesimo di casa e garage in via Filelfo mentre in via Prati detiene un altro appartamento, tutto suo, di 3 stanze.

In passato i coniugi sono stati soci della Alice 2004 srl, che si occupava di eventi e show, messa in liquidazione nel 2004, di cui “Amadeus” aveva il 67% e la moglie il 20% e hanno condiviso il capitale anche della Family srl (che si occupava anch’essa di organizzazioni di spettacoli), messa in liquidazione due anni dopo, di cui detenevano quote pari al 75% per Sebastiani e al 20% per la Civitillo.

Oggi il noto conduttore detiene direttamente solo una partecipazione: è l’1,47% di Interspac srl, da lui detenuto dal 2021. La società vuole promuovere, come dal nome, l’azionariato popolare e diffuso dei tifosi dell’Inter. Presieduta dal noto economista Carlo Cottarelli al società, però, non è mai decollata e….