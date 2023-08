Ferragni e Fedez in crisi, il dietro le quinte della separazione post Sanremo

Chiara Ferragni e Fedez, svelato il motivo della crisi post Sanremo: tutta la verità nell'ultima puntata di "The Ferragnez"

Il 14 settembre Amazon Prime Video rilascerà sulla piattaforma di streaming l'ultimo episodio della serie "The Ferragnez 2". Si tratta del tanto atteso "Speciale Sanremo", che promette di raccontare la crisi di Fedez e Chiara Ferragni durante la scorsa edizione del Festival a causa dei comportamenti del rapper. Una puntata attesissima, sia dai fan della coppia che dai curiosi, dato che tanto si era detto negli ultimi mesi a proposito di una possibile separazione della coppia. Tutto sarebbe scattato, verosimilmente, in seguito al bacio-scandalo tra Fedez e Rosa Chemical, con una Ferragni in veste di co-conduttrice descritta da più fonti come infastidita dal protagonismo del marito, colpevole di averle rubato la scena.