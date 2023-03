"La Ferragni vuole divorziare da Fedez". La rivelazione bomba di Corona

L'ex re dei paparazzi torna a far rumore. Fabrizio Corona dal canale Telegram annincia che i Ferragnez sono in procinto di divorziare

È basta una storia su Instagram, dove si vedono le mani incrociate di Chiara Ferragni e Fedez per far tirare un sospiro di sollievo ai follower, circa la fine della 'presunta crisi'. Poi, sempre via social, i Ferragnez sono di nuovo scomparsi. Ecco che fa capolino via Telegram l''ex re dei paparazzi' Fabrizio Corona con una rivelazione choc.

Fabrizio Corona: "Le acque in casa Ferragnez si sono tutt'altro che calmate"

Fabrizio Corona, nelle scorse settimane, aveva già parlato e detto che cosa pensa della crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, dicendo che secondo lui il matrimonio era ormai arrivato al capolinea. Stando a quanto scritto sul canale Telegram, Corona sostiene: "Dopo la bufera post Sanremo, le acqua in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo. La vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez e, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto. Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez, che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall’altra ha la pressione degli impegni lavorativi".

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez

Da quando la coppia è tornata a Milano da Sanremo, non è più comparsa insieme sui social e i follower si sono subito allarmati. Sembrerebbe che a far vacillare l'unione tanto spalmata sui social h24 sia stato il bacio con Rosa Chemical, sul palco del Teatro Ariston. Da allora i Ferragnez non sono più apparsi per un po' insieme, salvo qualche cena. Inoltre Fedez, nelle ultime uscite pubbliche che ha fatto, è parso molto provato: i fan si sono preoccupati per la sua balbuzie.