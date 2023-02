Ferragni beccata senza fede al dito. Mossa di marketing? I sospetti

Anche i "Ferragnez" sono in crisi, ma il web e i social sospettano che sia solo una strategia di marketing, per il lancio della loro seconda serie tv

Anche per oggi (17 febbario) abbiamo la dose quotidiana sui rumors della presunta crisi matrimoniale fra Chiara Ferragni e Fedez. Insomma dal quel bacio con Rosa Chemical, che pare abbia fatto traboccare il vaso delle 'marachelle' combinate da Fedez, durante la settimana sanremese, è calato il sipario su Instagram per la coppia. O meglio, l'influencer posta storie e foto per dovere di marketing, per sponsorizzare gli oggetti del suo brand mettendoci all'occorrenza qualche sorriso con i figli.

Ma, la rete e i social su tutta questa faccenda ci danno delle nuove chiavi di lettura, della presunta crisi dei Ferragnez: Chiara non porta più la fede, i fan lo hanno notato nelle varie storie; il giorno di San Valentino i due sono stati visti entrare in un palazzo, dove c'è un noto studio di psicoterapia di coppia. Dulcis in fundo tutto questo clamore potrebbe essere una strategia di marketing, per promuovere il secondo capitolo della serie tv "The Ferragnez 2", anche se i ben informati dicono che le riprese sono state interrotte 'per non vedere volare piatti sul set'.

Chiara Ferragni e la gita fuori porta per non pensare alla crisi

La macchina marketing targata Chiara Ferragni non si ferma e tiene fede ai messaggi, che ha cercato di lanciare anche dal Teatro Ariston, nonostante Fedez ogni volta attirava l'attenzione con ospiti e gesti su di sè. Quindi l'influencer da quasi 29 mln di follower si vede sui social apparentemente serena, organizza gite fuori porta con i figli e il suocero, posta foto del nuovo taglio di capelli e di serate, dove è circondata dalla corte fedele dei suoi amici/collaboratori fidati. Insomma dopo la fatica sanremese, questa settimana prima della Milano Fashion Week, Chiara la dedica solo ai figli.

Chiara Ferragni non porta più la fede nunziale

L'ultimo dettaglio che confermerebbe la rottura fra Chiara Ferragni e Fedez, arriva dall'influencer. In una delle sue ultime stories Chiara è infatti apparsa senza la fede. Per qualcuno sarebbe il segno inequivocabile della separazione imminente. Qualcun altro invece fa notare che gli anelli erano stati tolti durante la settimana sanremese. Poi però, non sono più tornati al loro posto.

Chiara Ferragni e Fedez, stop alle riprese di "The Ferragnez 2". Una strategia di marketing?

Buona la prima. Così sull'onda del successo della prima serie tv di "The Ferragnez", Chiara e Fedez sono impegnati sul set per le riprese della seconda stagione, ma fonti vicino alla coppia dicono che sono state fermate per colpa della presunta crisi. Ecco appena la notizia ha inziato a rimbalzare dal web ai social, subito è stato pensato che tutto questo clamore potrebbe essere legato a una strategia di marketing per il nuovo lancio. I dubbi, questo punto, saranno sciolti solo seguendo se ci saranno loro storie, per tutto il resto è solo ruomore quello cui la coppia ci ha abituati.