Ferragnez in crisi? Colpa dell'ego! Fedez aveva già baciato Rosa Chemical

I Ferragnez sono in crisi anche sui social: Fedez aveva già baciato Rosa Chemical

Quando è troppo, è troppo. Chiara Ferragni l'ha palesato con uno sguardo (e dietro le quinte stando a un testimone), sabato (11 febbraio), mentre sul palco il marito Fedez era intento a baciare il cantante in gara Rosa Chemical, con tanto di mimo di un amplesso in platea. Sì, il fiume di parole dedicato alla coppia continua a inondare i commenti social e i media. Soprattutto, secondo i rumors fra Chiara Ferragni e Fedez c'è aria di crisi.

Lei, Chiara Ferragni è concentrata sul suo nuovo taglio di capelli, che ostenta in ogni occasione e si divide tra una sponsorizzazione, che alterna assistendo agli allenamenti del piccolo Leo o nel fare le treccine a Vittoria. E Fedez? Il rapper è riapparso dopo la finale del Festival per ringraziare chi ha collaborato con lui e per mandare un messaggio che è sembrato più un modo di chiedere scusa alla moglie. "Sono fiero di te, ti amo". Poi il silenzio

Doveva essere l'ennesima consacrazione di Chiara Ferragni, ma... ha vinto l'ego di Fedez

In numeri l'azienda leader del monitoraggio dei media Volocom ha rivelato che nella settimana di Sanremo sui social - il regno di Chiara Ferragni - si è parlato più del marito che di lei. 217mila post contro 184mila. Dell’imprenditrice e influencer, infatti, si è scritto di più solo il 7 (il giorno in cui ha esordito sul palco) e l’8 febbraio. Da giovedì in poi, però, la scena è stata tutta del marito Fedez e da quel momento i 'rapporti di forza' non sono più cambiati.

Dal bacio fra Fedez e Rosa Chemical ecco che cosa è cambiato: per ogni post su Chiara Ferragni ne sono stati pubblicati almeno due su Fedez, divenuto indiscusso protagonista della settimana sanremese. Per una coppia che ha nei social una delle principali fonti di popolarità, non una cosa da poco. Almeno nei numeri, c’è abbastanza per ipotizzare qualche malumore tra i due che, dopo tanto rumore, potrebbero aver optato per uno dei più classici 'silenzi social'.