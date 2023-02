Rosa Chemical a Le Iene: "Il bacio con Fedez tradimento? No, era un gesto..."

Rosa Chemical a Le Iene: "Il bacio con Fedez? Ma quale tradimento, se fossimo davvero liberi, non vi avrei scandalizzato"

"Dicono non c’è niente di nuovo, ma se così fosse sarei passato inosservato. E invece c’è chi si è scandalizzato per un po’ di make-up, qualche tatuaggio e delle unghie smaltate". Dopo la bufera scoppiata a Sanremo 2023 sul caso Rosa Chemical-Fedez (il cantante in gara al Festival ha baciato in bocca il rapper milanese, simulando in diretta tv un rapporto, scatenando l'ira di politici e non solo), gipsyboirosa, il nome social dell'artista classe 1998 in gara a Sanremo con "Made in Italy", torna a parlare in diretta tv della sua, tanto discussa, presenza all'Ariston.

“Ho sempre pensato alla musica come un mezzo, più che come un fine. E Sanremo come un’opportunità, più che una gara. Difatti oltre a una canzone, ho scelto di portare un messaggio. Libertà, uguaglianza, sesso, follia e anche un nuovo tipo di amore, con meno divieti. Lo so, ci hanno insegnato che per amarsi servono un uomo e una donna, che il tradimento è quando nella coppia subentra un’altra persona. E che certe cose è meglio tenercele per noi perché potrebbero spaventare chi non è predisposto al confronto", dichiara Rosa Chemical ospite a Le Iene su Italia Uno nel suo monologo.