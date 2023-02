Fedez fermato da un bodyguard davanti al camerino di Chiara Ferragni. Coppia in crisi dopo Sanremo? Ecco che cosa è successo

Litigio Fedez-Chiara Ferragni, il rapper fermato davanti al camerino della moglie. Ecco che cos'è successo

Emergono nuovi dettagli sul litigio tra Chiara Ferragni e Fedez. In questo momento, gran parte della Penisola si sta chiedendo una cosa sola: cos’è successo tra i Ferragnez dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical? Hanno davvero litigato o è tutta una trovata commerciale?

Sanremo, Fedez fermato da un bodyguard davanti al camerino di Chiara Ferragni

Ebbene, a emergere nelle ultime ore è un retroscena non da poco. Secondo quanto riporta il Messaggero, Fedez, cercando di entrare nel camerino della moglie, sarebbe stato bloccato da un bodyguard. “Ha detto che non puoi entrare”, queste le parole della guardia del camerino di Chiara Ferragni al rapper e imprenditore milanese.

Ma non è tutto. Intanto, su Twitter, in queste ore, sta girando un post che annuncia una manifestazione di solidarietà per la coppia: “Appello a tutti: vista la crisi della famiglia Ferragnez, in sostegno di Fedez e Chiara faremo una manifestazione per dargli la nostra vicinanza. Ci troviamo a Milano sabato 18 febbraio ore 16 a piazza Duomo. Ci sarà lo striscione con scritto ‘ChiaraxdonaFede’”. Molto probabilmente, l’autrice del post ha solo voluto fare dell’ironia. Anche se, lei stessa sostiene sia tutto vero.