Ferragni a cena senza Fedez, coppia in crisi dopo Sanremo? E spunta un testimone: "Lui faceva tenerezza"

Lite tra Fedez e Chiara Ferragni per il bacio con Rosa Chemical. Spunta il commento di un testimone autore del Festival

Dopo Sanremo, Fedez è sparito dai social di sua moglie. La coppia, da sempre attivissima nel raccontare la loro quotidianità ai follower, dopo il “bacio” tra Fedez e il collega Rosa Chemical in gara al Festival, sembra ci sia stata una sorta di rottura.

Ma, più che per il bacio in sé (a Chiara sembra non dare particolarmente fastidio questo lato “affettuoso” del marito), la Ferragni si sarebbe indispettita perché il marito le avrebbe “soffiato” la scena.

E gli indizi di un allontanamento non sono pochi. Ebbene, ieri sera, lunedì 13 febbraio, Chiara Ferragni ha festeggiato il suo ritorno con gli amici più cari: una cenetta intima dopo l'avventura sanremese. Nell’occasione, Chiara ha voluto dire pubblicamente grazie a tutti (Amadeus, Morandi, i genitori, le sorelle, il parrucchiere). Tutti, sì, tranne che a Fedez. E da due giorni sul suo profilo Instagram lui sembra scomparso. Ieri il cantante ha condiviso un vecchio messaggio (datato 8 febbraio), in cui scriveva: "Sono fiero di te, ti amo". Poi il nulla. Ma cosa sarà successo davvero?

Ma tra speculazioni, rumors e gossip, spunta il post su Instagram di un testimone che racconta la discussione avvenuta dietro le quinte della finale. Federico Taddia, uno degli autori del Festival, era lì quando la Ferragni ha avuto il primo faccia a faccia con il marito dopo il "bacio”.

Il video con la reazione piuttosto scocciata di Chiara è diventato virale. “Ridevo, perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa”, scrive.

Ferragni ai ferri corti con Fedez dopo Sanremo? La rivelazione di un testimone

“Ridevo, perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro. Ridevo, perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale. Ridevo, perché uno come me – che con le donne l’ha scazzata un milione di volte – non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez. Ridevo, perché Chiara può piacere o meno, ma è di una professionalità rara, e questa professionalità l’ha mantenuta anche in un momento complesso frenando ogni altro istinto. Ridevo, perché non era una operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre. Ridevo, perché era dai tempi dell’adolescenza che non sentivo parlare così tanto di limoni”, ha scritto Taddia in un lungo post sui social.