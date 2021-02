"Ferragni ha copiato i Moon Boot". Dovrà risarcire il gruppo Tecnica

Diritto d'Autore, Chiara Ferragni accusata di aver copiato i Moon Boot

"Chiara Ferragni ha copiato i Moon Boot". Secondo la sentenza del Tribunale di Milano si tratta di un'opera di design industriale, i Moon Boot, che come tale va risarcita in quanto coperta dai diritti d'autore. Il tribunale meneghino, come si legge su Repubblica, ha disposto anche il ritiro di tutte le copie, oltre al risarcimento, in favore del gruppo Tecnica di Giavera del Montello che ha ideato e prodotto i Moon Boot, i famosi doposci ispirati alle calzature indossate da Neil Armstrong sulla Luna.

L'azione legale è stata avviata da Tecnica all'ingresso nel mercato degli “snow boots” della linea Ferragni, data la somiglianza clamorosa. Le aziende coinvolte, che commercializzano capi del marchio ferragni, sono la Mofra Shoes di Barletta, la Diana Srl e la Serendipity Srl.

Già tre anni fa le società avevano firmato un patto in cui si impegnavano a non riprodurre prodotti altrui. Patto che però disatteso ha spinto il gruppo a intentare una nuova causa. I giudici, al tentativo di difesa da parte di una delle aziende, hanno ribatutto che non è sufficiente il famoso logo dell’occhio con le ciglia, emblema della linea di moda Ferragni, per rivendicare una “pretesa autonomia creativa che si ridurrebbe di fatto all’estrosità conferita ai modelli dall’uso del glitter”.