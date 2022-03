Florida, marito e moglie costruiscono un trenino per cani

Wonderland Express, il trenino per cani conquista la Florida

In Florida, ad Lehigh Acres, ogni venerdì sera Paul Johnston e sua moglie Alice danno vita a uno spettacolo che attira in strada adulti e bambini. I coniugi, veri amanti degli animali, hanno costruito un trenino per portare a spasso tutti i loro cani: il Wonderland Express.

Moglie e marito, infatti, otto anni fa, sono rientrati negli Stati Uniti dopo aver gestito per diversi anni un rifugio per cani abbandonati in Costa Rica. Arrivato il momento di trasferirsi, per non abbandonare una parte fondamentale della loro famiglia, ovvero i 19 cani che avevano salvato dalla strada e adottato durante la loro permanenza in Centro America, hanno deciso di portarli in America.

L’idea è nata per far fronte alla difficoltà riscontrata nel riuscire a coordinare la passeggiata di tutti e 19 gli animali domestici, così hanno preso spunto dall’idea di un nonno del Texas che qualche anno fa ha conquistato il web grazie alla sua idea di un trenino per cani.

Durante un’intervista Alice ha raccontato che: “Abbiamo così tanti cani, ovviamente non potevamo portarli tutti a passeggio insieme o metterli in macchina per andare a fare un giro. Così, mio marito ha costruito un trenino in modo da portarli a spasso per la comunità. Lui traina il treno con un tosaerba e io lo seguo in bici per tenere tutto sotto controllo e per assicurarmi che non accada niente a nessuno".

“I cani sono così emozionati e adorano assolutamente il trenino, loro sanno sempre quando è venerdì ed è incredibile, non so come facciano a saperlo. Inoltre, ogni settimana ci sono diversi residenti della zona che escono per strada durante il nostro passaggio e che regalano ai nostri cuccioli dei deliziosi biscottini“, ha affermato Alice.

Tuttavia, il trenino non è un progetto, ma una vera e propria missione. Alice e Paul, infatti, hanno deciso di sfruttare la loro popolarità per incoraggiare le persone ad adottare i cani, apponendo un cartello che sensibilizza i futuri proprietari, invitandoli a cercare dei cani “rescue”, senza comprarli in negozi o allevamenti.

