Primo San Valentino per Cipriani e Rossi, ipotesi matrimonio per la neo-coppia

Cipriani e Rossi in love

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, il primo San Valentino ufficiale insieme: amore a gonfie vele tra l'ex gieffina e l'imprenditore di Cesenatico

Tutti desideriamo l'amore, quello con A maiuscola che fa battere forte il cuore e trattenere il fiato. Ci sono amori che sbocciano fra i banchi di scuola, altri che sono frutto di una lunga amicizia ed altri ancora che invece arrivano per puro caso, senza preavviso alcuno, ciò che resta da fare e' viverlo.

E' quanto accaduto ad una delle coppie Vip più amate ed ambite del momento: Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. Lei, noto personaggio televisivo ed ex concorrente al Grande Fratello Vip 6, lui imprenditore edile di Cesenatico.

Mesi fa, cupido ha fatto breccia nei loro cuori ad una cena tra amici, in un momento inaspettato della loro vita. E, se Francesca da un lato ha conquistato il cuore di Alessandro con la sua bellezza, il suo carattere esplosivo ma anche sensibile, dall'altra parte Alessandro ha saputo farla innamorare con la buona cucina romagnola.

Dopo la richiesta di matrimonio avvenuta nel noto programma condotto da Alfonso Signorini, la coppia e' sempre più entusiasta. "La felicità che mi dai tu non ci sono soldi né televisione che me la possano dare. Sono molto innamorato e stasera voglio dirti che senza te non riesco a stare. Ti amo. Volevo chiederti se vuoi essere mia moglie. Mi vuoi sposare?", cosi dichiarava il ragazzo davanti a milioni di telespettatori.

Francesca e Alessandro sono ormai inseparabili, difficile vederli uno senza l'altro. Ne sono la prova i loro social nei quali raccontano attimi di vita quotidana ma anche indimenticabili momenti televisivi. Ultimo fra questi la loro partecipiazione, Sabato 12 Febbario 2022, in veste di ospiti nel programma di Maria de Filippi, "C'e posta per te". Oggi, festa degli innamorati, e' per loro una giornata speciale e magica: il primo ufficiale San Valentino.

Cosa faranno? In realtà, i due fidanzati, hanno anticipato di 24 ore questa festa postando sulle loro pagine instagram momenti della serata appena trascorsa. In un noto ristorante romano, Francesca e Alessandro hanno brindato al loro amore con una coppa di Champagne scambiandosi sguardi e coccole sotto gli occhi dei fans. Tra fiori e rose rosse e' arrivato poi un dolce regalo: una meravogliosa torta con incisa la frase "Buon San Valentino. Ti Amo futura moglie". A quando le nozze?