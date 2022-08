Francesco Totti-Noemi Bocchi "bollenti" al mare, vacanze romane per la coppia

Francesco Totti-Noemi Bocchi al mare sul litorale romano- FOTO "bollenti"

Prima estate di Francesco Totti senza Ilary Blasi. L'ex Capitano però non è solo, a fargli compagnia ci sono i figli Cristian, Chanel e Isabel. Ma non solo. Francesco è a Sabaudia e Noemi Bocchi, a San Felice Circeo. I due si trovano a soli 16 minuti di auto. Coincidenza?

Fino ad ora la neo coppia non è mai stata fotografata insieme in spiaggia, ma si vocifera che abbiano che utilizzino il tunnel sotto la spiaggia della casa a Sabaudia di Totti.

Francesco Totti e Noemi Bocchi incinta, l'ultimo gossip infiamma la rete

L'ultimo gossip che da tre giorni, pur sottotraccia agita la Capitale, è che Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Francesco Totti, sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino, nonostante le foto mostrino una pancia che più piatta non si può.

Ora Noemi Bocchi come già scritto, è stata avvistata in vacanza al Circeo, a pochi, comodi chilometri dalla villa di Sabaudia dove l’avrebbe condotta, per un breve incontro in mare, un misterioso yacht. E in cui Francesco, mentre Ilary scarpina sui monti del Trentino e posta come una forsennata anche i sassi, fa pratica da bravo papà single con Cristian (a cui ha appena regalato un cagnolino), in una qualunque estate italiana tra tuffi, beach volley e grigliate.