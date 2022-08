Noemi-Totti, le voci dell'attesa di un bebè. La misteriosa trasferta in yacht

Noemi, vacanze sottotraccia e misteri sugli incontri segreti con Totti

Lo scorso luglio la favola d’amore tra Ilary Blasi, 41 anni, e Francesco Totti, 45, è arrivata al capolinea dopo vent’anni insieme e tre figli. Il motivo è legato ad una terza incomoda entrata nel cuore del Capitano. Noemi Bocchi, 34 anni, separata e mamma di due figli di 8 e 10 anni. Tutti - si legge sul Corriere della Sera - parlano di lei: l’ultimo gossip che da tre giorni, pur sottotraccia agita la Capitale, è che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino, nonostante le foto mostrino una pancia che più piatta non si può. Vacanze normali per Noemi. Niente agosto in Costa Smeralda. Le tocca in sorte, suo malgrado, il ruolo della ruba-mariti che fa soffrire la moglie legittima. Il tutto è stato certificato anche da un meme pseudo-elettorale di Berlusconi che promette: "Restituirò Totti a Ilary".

Noemi - prosegue il Corriere - viene avvistata ovunque: al momento risulta geolocalizzata in vacanza al Circeo, a pochi, comodi chilometri dalla villa di Sabaudia dove l’avrebbe condotta, per un breve incontro in mare, un misterioso yacht. E in cui Francesco, mentre Ilary scarpina sui monti del Trentino e posta come una forsennata anche i sassi, fa pratica da bravo papà single con Cristian (a cui ha appena regalato un cagnolino), in una qualunque estate italiana tra tuffi, beach volley e grigliate.