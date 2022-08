Francesco Totti, per la separazione da Ilary chiama la Bernardini De Pace

Per la separazione da Ilary Blasi, Francesco Totti chiama l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace

Le vacanze per Francesco Totti sono terminate, ora è arrivato il momento di formalizzare la separazione da Ilary Blasi. L'ex capitano della Roma ha scelto come avvocato difensore Annamaria Bernardini De Pace. Mentre la conduttrice tv si è affidata al legale Alessandro Simeone, tra l'altro ex pupillo della De Pace, prima di separarsi dall'avvocatessa.

Secondo Chi, in edicola domani 31 agosto, i legali dell’ex capitano della Roma lo scorso giovedì avrebbero formalizzato un atto di pace che prevede che la casa principale rimanga ai figli e i che genitori si alternino nella loro custodia, all’interno di quella stessa dimora, stabilendo giorni diversi per entrambi.

Inoltre, i due ormai ex si impegnano a stoppare il flusso di notizie sulla vicenda, per non fomentare altri gossip di cui proprio i figli sarebbero le prime e le più indifese vittime. L'offerta è sul tavolo del legale Simeone, che proprio lunedì scorso, 29 agosto, ha incontrato i legali di Totti, compresa la sua ex maestra Annamaria Bernardini De Pace.

Possiamo anche anticipare che, al momento, le condizioni per una soluzione pacifica non ci sono. L’intervento della Bernardini De Pace, però, potrebbe contribuire a smorzare la rabbia di Ilary e forse favorire l’arrivo a un punto di incontro. D’altronde, se da un lato Francesco Totti pare avere iniziato una nuova vita amorosa con Noemi Bocchi, dall’altro le chiacchiere sulla liaison tra Ilary e il pierre della notte, Cristiano Iovino, non sono mai state smentite.