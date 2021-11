G20 Roma, premier Johnson va a farsi la pajata con coratella e carciofi. Foto

G20 Roma, premier Johnson va a farsi la pajata con coratella e carciofi

La cucina romana ha attirato il premier britannico Boris Johnson, che approfittando di una pausa per i lavori al G20, ne ha approfittato per andare a farsi una mangiata tipica in uno storico ristorante di piazza Navona. Johnson e la moglie Carrie si sono concessi una serata a cena. I dettagli - si legge sul Messaggero - sono stati riferiti dallo staff del ristorante romano "Giulio Passami l'Olio". "Anche noi abbiamo partecipato al G20! I coniugi Johnson si sono accomodati all'interno, al loro tavolo, mentre molto discretamente la scorta ha cenato all'esterno", raccontano dal ristorante.

"Accolti con un calice di Franciacorta, - prosegue il Messaggero - hanno ordinato entrambi un antipasto di funghi alla piastra con burratina, a seguire la signora ha chiesto una carbonara e mister Johnson un piatto di pajata con contorno di coratella con carciofi. Per dessert un tiramisù per la signora, formaggi con miele per mister Johnson".