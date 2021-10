Gender equality, il premio Mpw2021 a Tiziana Monterisi e Takoua Ben Mohamed

“L’eccellenza italiana tra talento, innovazione e coraggio” è il titolo della seconda edizione della Convention Internazionale di MPW – Fortune Italia, dedicata quest’anno alle donne italiane che si sono distinte per la capacità di affrontare le difficili sfide e i necessari cambiamenti imposti dalla pandemia.

Nel corso dell’evento, svoltosi oggi a Roma all’Ambasciata italiana presso la Santa Sede, è stato assegnato il premio MPW2021 a Tiziana Monterisi, che ha fatto della bioarchitettura la regola aurea sui suoi cantieri, con la totale abolizione di materiali chimici e, per la categoria NextGen, a Takoua Ben Mohamed, classe 1991, graphic novelist che, con le sue pubblicazioni a fumetti, ha contribuito al dibattito sull’integrazione, raccontando l’ostacolo della lingua italiana e l’integrazione culturale delle seconde generazioni. Flaminia Catteruccia, infine, ha ricevuto il Premio Internazionale, dedicato alle eccellenze italiane all’estero. Professoressa di immunologia e malattie infettive all’Harvard T.H. Chain School of Public architetto Health di Boston, dedica la sua ricerca allo sviluppo di metodi innovativi per debellare la diffusione della malaria.

L’Ambasciatore Pietro Sebastiani, che ha ospitato la Convention nella prestigiosa sede di Palazzo Borromeo, ha voluto ringraziare MPW Italia per il lavoro svolto “per risolvere i temi dell’integrazione e delle disuguaglianze, cruciale per la sopravvivenza stessa dell’esercizio democratico”. L’Ambasciatore ha inoltre sottolineato “l’importanza dell’empowerment femminile ma anche del senso civico di ciascuno rispetto ai grandi temi, suggeriti dalle encicliche papali ‘Fratelli Tutti’ e ‘Laudato Si’, da cui l’agenda 2020 ha attinto a piene mani”.

Presenti tutte le esponenti del board MPW che ha svolto nell’arco dello scorso anno e nonostante i limiti imposti dalla pandemia un importante lavoro di aggregazione e valorizzazione di una numerosa e prolifica Community di donne che ha supportato, facilitato e accresciuto l’attenzione verso i temi della “gender equality” attraverso un intenso e partecipato palinsesto di incontri mensili. Alle componenti storiche Dea Callipo, Silvia Candiani, Tiziana Catarci, Lorena Della Giovanna, Isabella Fumagalli, Vanessa Giovannetti, Alma Maria Grandin, Francesca Moretti, Monica Parrella, Barbara Saba, si aggiungono a partire da oggi Paola Corna Pellegrini e Paola Profeta.

Non è mancato un momento dedicato all’attualità, con il direttore di Fortune Fabio Insenga che ha intervistato sul palco la regista afghana Sahraa Karimi. “Sono onorata di poter prendere parte all’evento – ha detto Karimi – che mi dà l’opportunità di sensibilizzare cittadini e istituzioni italiane rispetto alla drammatica situazione dell’Afghanistan, in particolare la condizione delle donne che stanno pagando il prezzo più alto”.

Leonardo Donato, AD di Fortune Italia, ed Enrico Gambardella, Fondatore e Presidente del WWI -Winning Women Institute, hanno annunciato che dal 2022 promuoveranno, in collaborazione, la certificazione BCW Italia per le aziende impegnate nella gender equality.