Giorgia Meloni come non l'avete mai vista: gli scatti rubati con Giambruno

Giorgia Meloni come non l'avete mai vista: gli scatti rubati al parco

Siamo abituati a vederla tutta d'un pezzo, mentre gira da una parte all'altra del mondo, o anche solo dell'Italia, nelle vesti di capo del governo. Ma Giorgia Meloni non è solo leader e premier, è anche prima di tutto una mamma. Così tra un impegno politico e l'altro, eccola "fuggire" al parco, per una breve pausa insieme a sua figlia Ginevra e al suo compagno Andrea Giambruno. Un break fresco e giocoso, che non è però passato inosservato ai paparazzi di Diva e Donna, che ha pubblicato gli scatti della Giorgia-mamma sull'ultima edizione in edicola da oggi.