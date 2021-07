Glamping, vacanza nella natura senza rinunciare alle comodità di un hotel

Si dice Glamping, si intende campeggio glamour nella natura: perfetto per le famiglie e per chi ama una vacanza eco-friendly.

Vi piacerebbe dormire in una mobile home perfettamente arredata, con due bagni, aria condizionata e TV? Una sistemazione tutt’altro che spartana, ma immersa nel bosco, tra alberi altissimi, profumo di resina e cinguettio di uccelli.

E’ quanto promette la nuova tendenza di successo, il Glamping, che fa presa sul nostro profondo desiderio di libertà nella natura, ma senza rinunciare al comfort.

Lo aveva intuito già trenta anni fa Loek Van de Loo, "papà del glamping" in Italia, fondatore del Gruppo italo-olandese “Vacanze col Cuore”, che ha diverse strutture in Italia, dal Weekend Glamping Resort di San Felice del Benaco in provincia di Brescia al nuovo Lago Idro Glamping Village ad Anfo, a Orlando in Chianti Glamping resort di Cavriglia, in provincia di Arezzo.





Il suo è un modello di hotel “orizzontale”: turismo open air e servizi di alto livello strutturati su una superficie ampia e immersa nella natura.

L’orizzontalità prevede la disposizione degli alloggi, mezzi dal sapore vintage, mobile home e tende safari, in modo da godere singolarmente di privacy e tranquillità.

Lo spazio, privo di auto, ma ricco di servizi come ristoranti e parchi acquatici, rende il glamping simile ad un resort car-free di alto livello.

Ci sono poi le proposte più originali che diventano il must dell’estate. Per esempio quest’anno Orlando in Chianti lancia tre esperienze incredibili dal gusto vintage e di grande carattere: dormire in uno School Bus americano, in una Airstream restaurata o in una roulotte Shasta in stile vintage, immersi nella natura nel cuore della Toscana.





Oppure c’è il modello Wonderland ideato da Crippaconcept, il player italiano di punta nel settore delle mobile home e delle lodge tent per il turismo glamour camping: un maxi caravan che somiglia ad un parco divertimenti legato ad uno spazio domestico, con una grande terrazza, dotata di una mini-piscina, ampi passaggi a tunnel che creano un playground privato.

Anche Barricata Holiday Village, insieme con Isamar Holiday Village del Gruppo Isaholidays, nel cuore del Parco del Delta del Po, Riserva della Biosfera Unesco, è stato tra i promotori in Italia di questo stile di vacanza.

Si alloggia nelle Safari Loft e Boutique, novità dell’estate 2021: splendidi lodge di ultima generazione con veri e propri letti, vani distinti da ricercati tendaggi divisori, ampie vetrate che danno su terrazza e area verde di pertinenza e tutti gli ambienti climatizzati.

Il tutto immersi nella natura, tra il verde e le spiagge incontaminate.

Il Gruppo fiorentino Human Company, leader in Italia nell’ospitalità open air, che conta oggi nove villaggi in Italia, e che continua a registrare ogni anno notevoli incrementi di fatturato, ha appena aperto il Montescudaio Village in Toscana, nell’entroterra della Costa degli Etruschi.

Immerso in un bosco di 17 ettari e a circa 4 km dalla spiaggia di Marina di Cecina, il nuovo villaggio offre ogni tipo di comfort, con edifici e sistemazioni a impatto zero, che promuovono il concetto di vacanza sostenibile, in un ambiente naturale non cementificato. Accanto alle super accessoriate Tende Safari dagli arredi in legno semplici ed eleganti, si aggiungono poi le Greeny, le nuove case mobili costruite secondo i principi della bio architettura che combinano materiali naturali, riutilizzabili e riciclati.

Infine uno sguardo oltre confine.

La Slovenia, tra le prime nazioni a credere nel Glamping, offre una varietà di soluzioni per tutti i gusti nell’ambito del Green Tourism.

Tra i pini profumati della Valle del Vipava, a meno di un’ora di strada da Trieste, il Theodosius Forest Village presenta casette di legno, ideate nel rispetto del patrimonio naturale, immerse nel paesaggio delle rocce sottostanti, ai margini di un vigneto.





Gli arredi realizzati da artigiani locali offrono il piacere di riposare nell’abbraccio di piante odorose ed essenze di pino. Alcune casette sono dotate di una vasca all’aperto e di una sauna interna.

Invece al Pikol Lake Village di Nova Gorica si può trascorrere la notte nel primo villaggio glamping galleggiante della Slovenia.

Inoltre, ultima novità, in Slovenia ci sono i Glamping tematici come il Chocolate Village by the River di Maribor, un lussuoso resort glamping nel parco naturale lungo il fiume Drava, in cui tutto ruota intorno al cioccolato.