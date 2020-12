Google down, YouTube down, Gmail down: è lockdown? L'ironia della rete... FOTO

Social scatenati di fronte a quello che è stato definito come uno dei più vasti attacchi hacker degli ultimi cinque anni a Google e a tutti i suoi principali servizi dedicati al telelavoro, tutti andati in tilt, assieme a YouTube, Google Play e Google Docs. Secondo l'Afp, il problema è stato globale e ha interessato più precisamente tutti i siti che richiedono una password. I problemi principali sono stati segnalati prima in Europa e poi negli Stati Uniti a causa del fuso orario. Per il momento Google non ha rilasciato commenti. Le ragioni del guasto non sono ancora state spiegate ma intanto la rete è stata inondata di commenti, battute e meme ironici.



TUTTI I MEME DEI SOCIAL