H&M aprirà il primo store in Italia dedicato alla linea Home

La linea Home del colosso svedese potrebbe avere uno store tutto suo. In Italia dal 2003, già nel 2016 H&M aveva presentato la linea Home agli italiani, all’interno del megastore del gruppo presso Il Centro, ad Arese. Ma adesso la linea, già disponibile online, sembra aprirà il suo primo store dedicato in Lombardia, stando a un annuncio di lavoro apparso su LinkedIn, in base al quale l'apertura è prevista a maggio 2021.

Contattata da Pambianco Design, il colosso ha preferito non rilasciare alcun commento, rispettando il silent period che precede la diffusione dei dati relativi al quarto trimestre dell’anno, fissata, secondo il calendario finanziario, per il prossimo 15 dicembre.

L’apertura di uno store H&M Home, come sottolinea Pambianco News, avvicinerebbe la strategia dell'azienda di Stoccolma a quella Inditex, che controlla tra gli altri Zara e la sua linea Home.