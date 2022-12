Harry-Meghan, Re Carlo rompe il silenzio: "Sono i benvenuti all'incoronazione"

Harry-Meghan incoronazione Re Carlo III, la cerimonia si svolgerà all'abbazia di Westminster

Ennesima capitolo nella saga reale che vede come protagonisti Harry e Meghan: la coppia, secondo quanto riferiscono i principali tabloid inglesei come "The Daily Mail" e il "Times", che citano fondi di Buckingham Palace, saranno invitati alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III. Il tanto atteso evento si svolgerà all'abbazia di Westminster il 6 maggio 2023, anche se manca tutt'ora la comunicazione ufficiale. Re Carlo III sembra quindi aver messo da parte le tensioni dovute all'uscita su Netflix della docuserie in cui i Suissex raccontano la loro storia e lo strappo dalla famiglia reale.

Stando ad una fonte citata dal quotidiano britannico, la lista di invitati per l'evento storico in primavera verrà messa a punto nei prossimi mesi, ma "tutti i membri della famiglia reale saranno benvenuti". Nessun commento ufficiale da Buckingham Palace, ma una fonte ha fatto sapere che re "ama entrambi i suoi figli". I media britannici ricordano inoltre che il giorno dell'incoronazione di Carlo coincide con il quarto compleanno del primogenito dei Sussex, Archie, come a supporre che Harry e Meghan potranno voler scegliere fra i due festeggiamenti.

Harry-Meghan, Re Carlo III lascia da parte le polemiche