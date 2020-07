Hotel, Francesco Brunetti è il nuovo direttore di Starhotels

Entra in Starhotels come nuovo managing director Francesco Brunetti.

Come riporta Pambianco, dopo aver lavorato con gruppi quali: Hilton, Itt Sheraton, Ciga e Starwood, Brunetti assume la carica di direttore della catena di alberghi di lusso italiana Starhotels.

Alla guida delle 30 strutture dislocate tra Italia ed estero, insime al nuovo managing director, ci sarà la presidente e ceo Elisabetta Fabri che ha commentato: “Brunetti condivide con me non solo la forte passione per l’ospitalità ma anche la visione strategica ed operativa centrata su efficienza, velocità ed efficacia, caratteristiche necessarie per essere sempre più competitivi in questo mercato”.

Brunetti è anche membro del direttivo di Fondazione Fiera Milano e del consiglio generale di Federturismo Confindustria, deputy del chapter italiano di Ehma (European Hotel Manager Association), oltre che past president del gruppo turismo di Assolombarda e Confindustria Lombardia Turismo.