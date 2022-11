I Calendari dell'Avvento 2022: da quelli beauty a quelli golosi. L'idea regalo

Per i grandi e i piccini sale l'attesa, per iniziare ad aprire le finestrelle del Calendario dell'Avvento 2022. In principio i primi calendari erano solo per i bambini, per tenere il conto di quanti giorni rimanevano prima del Natale; soprattutto i primi erano cuciti dalle nonne, dove in ogni tasca numerata nascondevano un dolcetto.

I Calendari dell'Avvento 2022 sono tra le tante idee regalo di questo Natale

Oggi, anche questa tradizione è stata travolta dalla fabbrica delle idee del marketing, in special modo dai grandi marchi di lusso e non solo. Infatti tra i Calendari dell'Avvento 2022, i più desiderati sono quelli preziosi legati alla linea beauty delle grandi griffe. Questi sono dei preziosi scrigni, dove in ogni finestrella ci sono special edition in mini size dei prodotti del marchio scelto. In commercio ce ne sono per tutte le tasche e le tipologie.

Non solo bellezza, inossidabili sul mercato sono i Calendari dell'Avvento 2022 prodotti dai marchi alimentari del settore dolciario, che ogni anno per l'occasione rinnovano la veste grafica inserendo i dolci cult più venduti. E, poi, per i nostalgi c'è della versione originale da collezione del Calendario dell'Avvento, quella di carta, dove sono raffigurate le scene della tradizione natalizia e che è possibile acquistare nelle cartolerie, proprio come facevano i nostri nonni tanto tempo fa.