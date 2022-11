Pandoro, il migliore da prendere al supermercato: guarda la classifica

Manca meno di un mese al Natale e tra gli scaffali dei supermercati troviamo i dolci che porteremo il 25 dicembre sulle nostre tavole. Il pandoro e il panettone sono immancabili, soprattutto da sempre oggetto di una disputa di preferenza; non solo ad aiutare i consumatori su quale marca scegliere, ci pensa ancora una volta Altroconsumo, che suggerisce quali sono i 10 migliori.

Determinare quali sono i migliori pandori da prendere al supermercato è un compito arduo e in aiuto alla scelta ci sono le informazioni fornite sull'etichetta e la qualità degli ingredienti. Quindi sono stati presi in considerazione dei paramentri di base per la classifica. Tra i marchi in prima posizione, Altrocunsumo sugegrisce, le "Tre Marie" che su una scala da 1 a 100, ha raccolto 73 punti, cui prezzo medio per la confezione da un kg è di 11,70 euro.

Al secondo posto c'è la marca "Le grazie", con il miglior rapporto qualità prezzo, da 3,79 euro al chilo. La medaglia di bronzo sul podio è per il pandoro di "Maina", conquista 70 punti ed è venduto 6,15 euro a confezione da un kg. Ecco per la classifica di Altroconsumo questi sono i pandori che occupano le prime 3 posizioni di "qualità ottima".

L'ordine della classifica di miglior pandoro da prendere al supermercato è stata stilata tenendo conto del buon gusto del lievitato, della lista degli ingredienti e del rapporto qualità prezzo. Quanto si dovrebbe spendere per un buon pandoro?

In genere i lievitati natalizi artigianali arrivano a costare ben oltre 30 euro con picchi di 60/70 euro se griffati dai più famosi pastry chef internazionali. In questa lista però troviamo quella alla portata di tutti. Non solo, ancora una volta è stata smentita la teoria secondo cui al prezzo più alto corrisponda un pandoro migliore.

La classifica completa, secondo Altroconsumo dei 10 pandori migliori da comprare al supermercato