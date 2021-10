Ikea, dall'home design allo streetwear. La capsule moda arriva in Italia

Ikea lancia la sua prima collezione di abbigliamento streetwear Eftertrada, disponibile sul mercato italiano a partire dal 14 ottobre

Dall'home design al fashion, la filosofia Ikea resta la stessa. Nel retro di felpe e magliette, entrambe bianche, il logo giallo e blu della casa svedese. Sulla parte anteriore dei capi, il grande codice a barre della popolare libreria Billy, coronato dalla scritta Design and Quality Ikea of Sweden.

La maglietta e la felpa, realizzate in cotone, sono accompagnate da alcuni accessori, fra cui una borsa in tessuto, due teli bagno, borracce per l'acqua e un portachiavi che riproduce in piccolo Famnig Hjarta, l'iconico cuscino Ikea a forma di cuore rosso, da cui escono due mani tese verso un abbraccio. Infine viene presentato anche il cappello Knorva, ispirato all'iconica borsa blu Frakta.

Eftertrada nasce dalla partnership fra la casa madre svedese e la filiale giapponese di Tokyo. L'ispirazione è nata dallo stile di vita di quattro giovani personaggi speciali (un direttore artistico, una musicista, un fotografo e una modella), rappresentativi del melting pot culturale di Harajuku, zona di Tokyo famosa per la sua cultura giovanile e per la sua rigogliosa forza creativa. La collezione Eftertrada è ispirata e fatta per gli abitanti di Tokyo. Per le strade di Tokyo il logo Ikea sulle magliette non è ormai una novità, ora fa il suo ingresso anche in Italia.