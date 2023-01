Il Monza pareggia e Marta Fascina esulta: "Interista vaff****loooo"

Marta Fascina tifosissima del Monza esulta il pareggio della squadra contro l'Inter con il post: "Inter vaff****loooo"

La partita tra Monza e Inter disputata sabato (07 gennaio) ancora fa discutere, non solo per il gol arrivato in pieno recupero segnando il pareggio del risultato (2-2), ma per l'esultanza di Marta Fascina.





La parlamentare azzurra Marta Fascina e compagna di Silvio Berlusconi patron della squadra del Monza, ha esultato per la rete segnata su Instagram con una storia, poi, rimossa: "Interista vaffan****ooo", corredata da punti esclamativi e emoticon. Peccato che nonostante l'immagine sia stata subito tolta da Lady Berlusconi, in rete è diventata virale sucitanto un'onda di commenti da parte del popolo del web.