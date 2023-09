Ilary Blasi alla spa di lusso con Bastian: prove di famiglia allargata- FOTO

Ilary Blasi ha passato una giornata alle terme insieme al compagno Bastian, Chanel e il fidanzato Cristian

Ilary Blasi dopo aver sfilato sul red carpet di Venezia 80 ha scelto di passare una giornata di totale relax in famiglia in un lussuoso resort vicino a Siena. Come confermano le foto pubblicate da Chi, la showgirl ha trascorso il tempo tra la tintarella e bagni nelle acque termali insieme al compagno Bastian Muller, la figlia Chanel e il suo fidanzato Cristian Babalus, che ormai sembra entrato ufficialmente in famiglia. Non poteva poi mancare la piccola Isabel, coccolata da tutti. Assente invece Cristian Totti, che sta trascorrendo una vacanza a Ponza con la fidanzata Melissa Monti.

Ilary Blasi. Foto: settimanale Chi



Ilary Blasi dopo il divorzio da Totti sembra aver ormai accettato l'idea di una famiglia allargata ma la questione con l'ex capitano della Roma non è ancora chiusa. Il 20 settembre la showgirl si presenterà in tribunale per la prima udienza della causa per l'addebito di separazione.

La richiesta, scrive Chi, è stata consigliata dai suoi legali a seguito della contro richiesta di Totti. Entrambi sono infatti sono fortemente motivati a dimostrare che il primo a tradire è stato l'altro. Al momento non c'è ancora un netto vincitore e la partita tra i due è ancora tutta da giocare.