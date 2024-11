Ilary Blasi è incinta di Bastian Muller? Intanto lui le accarezza il pancino

Ilary Blasi e Bastian Muller vorrebbero allargare la famiglia e potrebbero essere già a buon punto. Lui è stato paparazzato mentre affettuoso accarezza il pancino di lei

Tra gli amici di Ilary Blasi e Bastian Muller circola la voce che la coppia voglia avere un figlio e l'indiscrezione potrebbe essere stata confermata da alcuni scatti pubblicati da Diva e donna in cui l'imprenditore tedesco accarezza amorevolmente il pancino di lei. Le foto incriminate sono state scattate mentre la coppia era al parco con la terzogenita della showgirl e di Francesco Totti per una festa con bambini.

Ilary Blasi ha già tre figli Cristian, Chanel e Isabel, ma non sarebbe un segreto che Bastian Muller, comunque molto paterno con i ragazzi, voglia diventare padre. Si fanno anche sempre più insistenti i rumors in merito alle nozze, ora che il divorzio con Francesco Totti è ormai prossimo.

Dal canto suo l'ex capitano della Roma ha invece dovuto affrontare una crisi, poi rientrata, con la compagna Noemi Bocchi. Totti è stato infatti costretto a volare a Miami per dare la sua versione dei fatti in merito alla presunta liason con Marialuisa Jacobelli. Dopo le spiegazioni, Francesco e Noemi sono stati visti più affiatati che mai mentre giocano in coppia a un torneo di padel negli USA.