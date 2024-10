Ilary Blasi torna su Netflix con Unica 2: cifra da capogiro per il documentario sulla sua privata (e il divorzio con Totti)

Ilary Blasi torna su Netflix con "Unica 2", ecco tutte le novità

Non solo il grande schermo. Ilary Blasi è pronta a tornare su Netflix con "Unica", il documentario sulla sua privata che lo scorso 24 novembre 2023 ha conquistato pubblico, fan e social. Dalle rivelazioni inedite sulla fine del matrimonio con Francesco Totti ai dettagli intriganti della quotidianità della showgirl, la prima stagione è stato un vero successo. Ilary ha infatti ripercorso tutte le tappe del tramonto della "favola d'amore" con l'ex capitano della Roma tra borsette, rolex scomparsi e caffè. Ma la storia non finisce qui. La conduttrice televisiva sembra non aver detto ancora tutto: ha ancora molti assi nella manica che svelerà in "Unica 2", il nuovo capitolo del documentario.

Inoltre, Ilary si prepara a debuttare al cinema con il film di Giampaolo Morelli, "L’Amore e Altre Seghe Mentali", in uscita il 17 ottobre, e ha in programma un nuovo progetto su Netflix, un film a episodi per il quale la piattaforma di streaming sembra pronta a investire ancora di più rispetto al primo capitolo.

Al momento, non sono noti i temi che verranno trattati in questo nuovo documentario di Ilary su Netflix, anche se si mormora di un possibile annuncio di matrimonio con Bastian. Quello che è certo è che il budget per "Unica 2" è di 2.673.911 euro, superando quello già milionario del primo film. Questa volta, il racconto sarà a puntate, con una durata complessiva di ben 3 ore.