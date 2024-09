Ilary Blasi coperta d'insulti sui social per uno scontrino: "Che cafonata"

Ilary Blasi posta scontrino da 600 euro sui social. "La raffinatezza non è mai stata il suo forte", è la risposta degli hater

Per Ilary Blasi le vacanze sono finite ed è tornato il momento di tornare a Roma. La conduttrice ha postato lo scontrino della spesa fatta nella Capitale, mostrando il cibo e i prodotti per il corpo messi nel carrello ma soprattutto la cifra sborsata. “Si vede che sono tornata?”, scrive Ilary Blasi con una certa ironia mostrando un conto di circa 600 euro.

Il posto con lo scontrino non poteva che suscitare una reazione piccata da parte dei suoi hater che scrivono: "La raffinatezza non è mai stata il suo forte" e “Che cafonata“. Altri si lamentano anche dei prodotti acquistati: “Lo shampoo e prodotti per l’igiene personale al supermercato? Che poraccia!”. Altri ancora, invece, fanno il paragone con la spesa di una famiglia media italiana: "L’hai tolto il post con lo scontrino? Smettila ormai hai 40 anni. Matura. Pensa a chi vive con 100 € al mese di spesa".