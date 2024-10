Totti - Marialuisa Jacobelli, scoppia la passione. Intanto Ilary Blasi vuole 20mila euro di alimenti

Marialuisa Jacobelli conferma la storia con Fracesco Totti. Nel frattempo Ilary Blasi chiede 20mila euro di assegno mensile all'ex capitano della Roma

Francesco Totti ha già dimenticato Noemi Bocchi. La nuova fiamma dell'ex capitano della Roma è Marialuisa Jacobelli ed è stata lei stessa a confermarlo al settimanale Gente: "Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente. Se confermo questa liaison? Sì".

Marialuisa Jacobelli dopo aver lavorato per DAZN è diventata una dei volti di Sport Mediaset. Nel 2020 è stata tentatrice a Temptation Island ed è diventata vittima di stalking da parte dell'ex compagno, un imprenditore del principato di Monaco, dopo che sono trapelate indiscrezioni in merito a un suo flirt con Kylian Mbappé. L'uomo è stato poi condannato a a due anni e quattro mesi di carcere e lei sulla vicenda ha scritto il libro "Ora sono io. Storia pericolosa di un incontro sbagliato".

Nel frattempo continua la battaglia legale tra Totti e Ilary Blasi. Entrambi sono stati visti, a debita distanza tra loro, allo stadio del Trastevere per la partita del figlio Cristian, che oggi milita nell'Olbia. A breve il magistrato Simona Rossi scioglierà la riserva in merito alla richiesta della showgirl di aumentare l'assegno di mantenimento tra 18 e 20mila euro al mese contro gli attuali 12.500 euro che Totti versa per i tre figli e la gestione della casa.

Gli avvocati del campione giallorosso puntano sul fatto che innanzitutto Cristian è diventato autonomo in quanto calciatore professionista e per il fatto che Ilary si è messa in tasca 700mila euro per il docufilm "Unica" andato in onda su Netflix (a breve il sequel) e può contare sulle vendite del libro "Che stupida! La mia verità" uscito a gennaio.