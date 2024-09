Totti, il suo nuovo attico a Roma Nord è spaziale. Per la prima volta ecco le foto dei lussuosi interni

Totti, casa da sogno a Roma Nord con Noemi Bocchi. Attico spaziale, ecco le foto

Per la prima volta, ecco svelati gli interni del super attico di Francesco Totti e Noemi Bocchi. L’ex capitano della Roma ha festeggiato il suo 48esimo compleanno e, per l’occasione, la sua compagna ha organizzato una festa a casa con amici e familiari.

Isabel, la figlia più piccola di Totti, ha letto una dolcissima lettera al padre, commuovendolo. Il momento è stato ripreso da Bocchi e condiviso nelle sue storie Instagram. Nel video, oltre a un Totti emozionato, si possono intravedere gli interni della loro abitazione romana.

L'appartamento era già stato fotografato, ma solo dall'esterno, lasciando emergere solo alcune immagini della camera da letto, suscitando curiosità.

Questa volta, invece, grazie alle storie di Instagram, i più curiosi hanno potuto dare un’occhiata a una vasta gamma di nuovi dettagli sull’appartamento di lusso. Totti e Bocchi hanno scelto arredi dai colori chiari, nelle tonalità del bianco e del grigio. La cucina, integrata nel soggiorno e incastonata in pareti di vetro che mantengono la continuità degli spazi, è completamente in acciaio con una spaziosa penisola. Il tavolo da pranzo, molto ampio, può ospitare otto persone.

Le pareti sono bianche, così come le applique, con infissi neri che creano un contrasto particolare. La casa appare molto spaziosa, anche se nel video non vengono mostrate tutte le stanze. Dispone di una zona lavanderia capiente e la zona giorno è separata da quella notte attraverso grandi pareti scorrevoli in legno.