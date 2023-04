Ilary-Totti: faccia a faccia in tribunale. Ecco a quanto ammonta il patrimonio

Ilary-Totti: tre ore di faccia a faccia in aula

Tre ore di confronto serrato, rigorosamente a porte chiuse. È l'esito del primo incontro in aula tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I due ormai ex coniugi si sono trovai ieri pomeriggio alle 17.30 presso il Tribunale Civile di Roma. Ad assistere i due gli avvocati Antonio Conte e Laura Matteucci per lui, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per lei. L’appuntamento tra il Capitano e la conduttrice dell’Isola dei Famosi, slittato rispetto alla prima convocazione del 14 marzo che si era conclusa con un rinvio, è stato tenuto strettamente riservato in modo da evitare la ressa di cronisti e curiosi davanti all’ingresso.

Il patrimonio

Non è stata un'udienza risolutiva, anzi. C'è da definire il tema dell'affidamento dei figli, c'è da capire come gestire la villa dell'Eur - dove al momento la Blasi vive con i figli ma che l'ex capitano della Roma non vuole mollare - e, soprattutto, c'è da spartirsi un patrimonio ingente. Si parla di diverse decine di milioni tra proprietà immobiliari e beni di vario tipo. I soli orologi di Totti, finiti al centro di uno scambio di ripicche tra i due, varrebbero oltre un milione.

Sulla vicenda l'ex capitano della Roma, in un'intervista al Corriere, aveva spiegato che la Blasi "con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi" tra i quali "alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo. Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto". E concludeva: "Temo che con Ilary finirà in tribunale. Spero ancora che si possa trovare un accordo e chiudere qui questa storia. Di sicuro, io adesso mi taccio. Non so se si è capito, ma questo pomeriggio mi è costato sei mesi di vita. Avrei preferito mille volte darle un'intervista per parlare di calcio e della Roma, che porto sempre nel cuore".