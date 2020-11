Ironia web: Connery, Proietti, Maradona... non sarà l'ora di qualche politico?

L'ironia sferzante del web non risparmia nessuno: motti, battute, barzellette diventano subito virali, soprattutto quando fanno ridere di gusto su fatti quotidiani e di cui tutti sono a conoscenza. Ecco allora che in un meme circolato sui social nelle ultime ore, qualcuno si chiede: dopo Sean Connery, Gigi Proietti e Maradona... non è che forse lassù qualcuno avrà bisogno anche di qualche politico?