Jennifer Lopez, nozze con Ben Affleck finite da mesi: in vendita gli arredi

Il matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è ufficialmente finito con la vendita della casa e delle opere d'arte che la coppia condivideva

Girava voce che il matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck fosse ormai finito e il comportamento attuale della coppia sembra confermarlo. La casa a Bel-Air da 65 milioni di dollari che condividevano è stata messa in vendita così come le opere d'arte comprate insieme.

A Page Six una fonte vicina a JLo e Affleck ha affermato che il matrimonio era finito a marzo ma che l'attore resta "molto protettivo nei confronti di Jennifer".

Jennifer Lopez ha annullato il suo tour mondiale per concentrarsi su stessa e i figli mentre pare che l'attore, che si è trasferito da tempo in un appartamento a Bretwood, stia passando un bruttissimo momento dal punto di vista personale e che siano tornati nella sua vita alcune persone per aiutarlo con il suo problema con l'alcol. Nello specifico sarebbero l'ex moglie Jennifer Garner, con ui ha avuto tre figli, e il migliore amico Matt Damon. Il collega non avrebbe mai visto di buon occhio il ritorno di fiamma con JLo.