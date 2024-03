Kate Middleton, tutti pazzi per le sue sneakers: ecco quanto costano

Sneakers primavera 2024: quelle di Kate Middleton sono già in tendenza

Kate Middleton, per la sua prima uscita pubblica dopo l'operazione all'intestino, non riesce a fare a meno della comodità sfoggiando un paio di pratiche sneakers adidas nere. Come riporta il quotidiano "Elle", le sneakers adidas indossate dalla principessa del Galles sono realizzate con una tomaia in tessuto knit avvolgente e rinforzi cuciti in zone strategiche per dare al piede il supporto che serve.





Le scarpe sono accessibili a tutti, in vendita sulla famosa piattaforma di Amazon ad un prezzo che oscilla tra i 50 ed i 60 euro. Insomma un'occasione da non farsi sfuggire questa Primavera.